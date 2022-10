Marathon

London Marathon: Amos Kipruto aus Kenia gewinnt das Rennen in Weltklassezeit

In starken 2:04:39 Stunden sichert sich Amos Kipruto aus Kenia den Sieg beim Marathon in London. Rang zwei ging an Leul Gebreselasie aus Äthiopien. Auf dem dritten Rang lieg der Belgier Bashir Abdi ein. Alle drei überzeugten mit absoluten Weltklassezeiten. Hier gibt es den Zieleinlauf im Video.

