Moderner Fünfkampf

Olympia 2021: Bundestrainerin Raisner will Schleu helfen und legt selbst Hand an - "Hau mal richtig drauf!"

Bundestrainerin Kim Raisner will beim Springreiten im Modernen Fünfkampf der überforderten Annika Schleu helfen und fordert von ihrer Athletin Gerteneinsatz: "Hau mal richtig drauf!" Danach legt Raisner selbst Hand an. Das bringt ihr den Ausschluss von den Olympischen Spielen in Tokio ein. Der Versuch, das Pferd Saint Boy zu schlagen, stehe nicht im Einklang mit dem Reglement, hieß es vom Verband.

00:00:24, vor 43 Minuten