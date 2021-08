Moderner Fünfkampf

Olympia 2021: Annika Schleu mit knapper Niederlage in Fecht-Bonusrunde beim modernen Fünfkampf

Annika Schleu steht nach den ersten zwei Disziplinen des modernen Fünfkampfes, Fechten und Schwimmen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio auf dem ersten Rang. In der Fecht-Bonusrunde hat die Deutsche die Chance ihren Vorsprung noch weiter ausbauen. Nach dem Olympischen Rekord in der normalen Fechtrunde stehen die Chancen dafür gut.

00:01:50, vor einer Stunde