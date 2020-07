Marc Márquez ist im Dexeus-Krankenhaus in Barcelona operiert worden. Das Honda-Team vermeldet, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. Eine entscheidende Frage lautete, ob sich Márquez auch die Nerven im rechten Oberarm verletzt hat, denn das würde die Genesungszeit deutlich verlängern. Die Ärzte konnten bei der Operation aber bestätigen, dass der Radialnerv nicht beschädigt ist.

Der Knochenbruch wurde mit einer Titanplatte und mehreren Schrauben fixiert. In den kommenden Tagen wird ein Plan zur Rehabilitation erstellt werden, damit Márquez bald wieder fit und einsatzfähig ist.Wann der Weltmeister wieder Rennen fahren kann, ist noch ungewiss.

Am Montag gab Doktor Doktor Xavier Mir den Grand Prix von Tschechien als Ziel für ein Comeback aus. In Brünn wird vom 7. bis 9. August gefahren. Sollte das klappen, würde Márquez nur das zweite Rennen in Jerez verpassen. Aktuell muss der Spanier die nächsten 48 Stunden im Krankenhaus bleiben.

"Wir müssen jetzt geduldig sein", sagte Teammanager Alberto Puig, "und abwarten, wie sich Marc erholt und wann er zurückkehren kann."

Am Dienstag wurde Cal Crutchlow ebenfalls in der Dexeus-Klinik am linken Kahnbein operiert. "Auch Cals Operation lief gut", bestätigt Puig. "Prinzipiell ist es die Intention, das Handgelenk am Freitag zu testen. Wir sind optimistisch, dass er den Grand Prix fahren wird können."

