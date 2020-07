Marc Márquez plant angeblich nach seinem schweren Sturz in Jerez beim Saisonauftakt der MotoGP-Saison 2020 bereits sein Comeback beim zweiten Rennen. Der 27-jährige Serienweltmeister hatte nach einer spektakulären Aufholjad in Jerez die Kontrolle über seine Honda-Machine verloren und sich bei dem Sturz einen Oberarmbruch zugezogen. Sein Team bestätigte, dass er bereits auf dem Weg nach Jerez ist.

Am Sonntag war Márquez beim MotoGP-Saisonauftakt 2020, dem Grand Prix von Spanien in Jerez, schwer gestürzt und hat sich den rechten Oberarmknochen gebrochen, nachdem er im Kiesbett vom Vorderrad seiner Honda getroffen wurde.

Am Dienstag wurde Márquez im Dexeus-Krankenhaus in Barcelona vom Ärzteteam rund um Doktor Xavier Mir erfolgreich operiert. Dem sechsmaligen und amtierenden MotoGP-Weltmeister wurde eine Titanplatte eingesetzt. Noch wichtiger aber war die Erkenntnis, dass der Radialnerv nicht beschädigt wurde.

Und aufgrund dieser Erkenntnis, dass der Nerv in Ordnung ist, schließt es Márquez nun spanischen Medien zufolge nicht aus, schon an diesem Wochenende zurückzukehren. Das zweite Saisonrennen findet als Grand Prix von Andalusien erneut in Jerez statt.

Honda bestätigt Márquez-Rückkehr in Jerez

Am Donnerstagmorgen bestätigte das Honda-Werksteam mit einem kurzen Tweet entsprechende Berichte: "Nach einer erfolgreichen Operation am Dienstag kehrt Marc Márquez nach Jerez zurück."

Am Mittwochvormittag wurde Márquez aus dem Krankenhaus in Barcelona entlassen und erholt sich inzwischen zu Hause in Cervera von der Operation. Gemäß eines Berichts der Tageszeitung "El Periodico de Catalunya" erwägt er nun das scheinbar Unmögliche.

Weil die MotoGP-Saison 2020 nach aktuellem Stand der Dinge nur 13 Rennen umfasst, wäre eine Verletzungspause doppelt bitter. Deshalb könnte Márquez bereits für das zweite Jerez-Rennen wieder auf seine Honda steigen und versuchen, zumindest ein paar WM-Punkte zu retten, nachdem er die Saison mit schmerzhafter Nullnummer begonnen hat.

Márquez müsste erst am Samstag in Jerez eingreifen

Sollte der in den spanischen Medien kolportierte Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, müsste Márquez nicht zwingend schon am Donnerstag oder Freitag in Jerez erscheinen. Laut Reglement würde es genügen, wenn er ab Samstag antritt, um beim Rennen am Sonntag mitfahren zu dürfen.

Von einem Ersatzfahrer für Márquez hat Honda für das zweite Jerez-Rennen bereits abgesehen. Stefan Bradl, der offizielle Ersatzfahrer im Lager von HRC (Honda Racing Corporation) wird nicht zum Einsatz kommen.

Dies hatte man bereits am Montag, also noch vor Marquez' Operation, mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war man noch fest davon ausgegangen, dass Márquez nicht fährt.

