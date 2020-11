Zunächst war Ersatzmann Garrett Gerloff eingesprungen. Der US-Amerikaner fuhr Rossis Yamaha im ersten und zweiten freien Training am Freitag. Das Werksteam hatte Gerloff sicherheitshalber als Back-up an die Strecke mitgenommen, Rossi war erst am Donnerstag nach einem ersten negativen Test von Italien nach Valencia geflogen.