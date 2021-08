Den Sieg sicherte sich Raul Fernandez, für den Spanier war es bereits der vierte Triumph in seiner Rookie-Saison. WM-Spitzenreiter Remy Gardner (Australien) verlor in der Gesamtwertung als Siebter weitere Punkte auf Tagessieger Fernandez, bleibt aber an der Spitze.

Schrötter war von Position elf ins Rennen gegangen und nach dem Start zwischenzeitlich auf Platz fünf vorgefahren.

Ein Sturz warf den einzigen deutschen WM-Starter, der in dieser Saison abgesehen von seinem Crash beim zweiten Rennen in Doha immer unter den besten zehn Fahrern das Ziel erreicht hatte, in der Folge aber zurück. Anschließend bekam er noch eine Strafe aufgebrummt.

Die Motorrad-WM macht als nächstes am 29. August mit dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone Station.

(SID)

