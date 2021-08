Dabei hatte der Polesetter der Vorwoche den Direkteinzug in Q2 nach einem Trainingssturz am Vormittag verpasst und musste sich folglich erst durch Q1 eine Runde weiterkämpfen. Das gelang mit einer Sessionbestzeit von 1:23.197 Minuten. Im entscheidenden Qualifying-Abschnitt konnte er sich dann noch einmal steigern.

Quartararo, der mit einer neuen Rekordrunde nach dem ersten Run noch wie der sichere Polesetter aussah, musste sich mit Platz zwei zufriedengeben. Mit Francesco Bagnaia schaffte es als Dritter ein weiterer Ducati-Pilot in die erste Startreihe.

Martins Pramac-Teamkollege Johann Zarco beendete das Qualifying auf dem vierten Rang. Ihm fehlten am Ende bereits 0,477 Sekunden auf die Rekord-Pole des Rookies. Die zweite Reihe teilt sich Zarco mit Marc Marquez (Honda) und Jack Miller (Ducati), die sich die Startplätze fünf und sechs sicherten.

Olympia - Leichtathletik Olympiasieger Jacobs feiert Dopingbefund bei britischem Sprinter: "Da musste ich lächeln" VOR 3 STUNDEN

MotoGP-Weltmeister Joan Mir (Suzuki) qualifizierte sich als Siebter vor Aprilia-Pilot Aleix Espargaro und Miguel Oliveira. Der KTM-Fahrer musste wie Martin in Q1 antreten und schaffte dort als Zweitschnellster den Sprung in die nächste Runde.

Sein KTM-Teamkollege Brad Binder war zwar direkt in Q2 eingezogen, klassierte sich als Zehnter letztendlich aber knapp hinter Oliveira. Die letzten zwei Plätze in Q2 gingen an die beiden Honda-Piloten Takaaki Nakagami und Pol Espargaro, denen mehr als eine Sekunde auf die Rekordzeit von Martin fehlten.

Superstar Rossi auf Rang acht nach Q1

Alex Rins (Suzuki) scheiterte wie schon in der vergangenen Woche als Dritter in Q1 knapp am Weiterkommen. Er wird das zweite Spielberg-Rennen als erneut von Startplatz 13 in Angriff nehmen müssen. Neben ihm in Reihe vier stehen dann Alex Marquez (LCR-Honda) und Enea Bastianini (Avinita-Ducati).

Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) beendete Q1 als Achter mit 0,742 Sekunden Rückstand auf die Sessionbestzeit. Er reihte sich damit noch hinter Iker Lecuona (Tech-3-KTM) und Luca Marini (Avintia-Ducati) ein. Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) und Cal Crutchlow (Petronas-Yamaha) belegten die letzten zwei Plätze.

Bahnrad-Olympiasiegerinnen in Kempten gefeiert: "Ein Bild, das ich nicht vergessen werde"

Leichtathletik Äthiopiens Laufstar Bekele startet beim Berlin-Marathon VOR EINEM TAG