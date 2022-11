Der 25 Jahre alte KTM-Pilot, der als Meisterschaftsspitzenreiter angereist war, profitierte vom Sturz des Japaners Ai Ogura (Honda), der alles riskierte und in der achten Runde ausschied. Der Sieg in Valencia ging an Fernandez' Landsmann und Teamkollege Pedro Acosta.

"Die Emotionen sind schon bei der Anreise ein bisschen hochgekommen. Aber man muss sich auf seinen Job konzentrieren", sagte Schrötter vor dem Rennen bei "ServusTV": "Ich will mein letztes Rennen genießen. Aber es ist natürlich schade, dass es vorbei ist."

Ad

Schrötter war seit 2010 Stammfahrer in der WM, sein Nachfolger bei Intact GP in der kommenden Saison wird Lukas Tulovic. Schrötter stand in seiner Karriere fünfmal auf dem Podium, viermal war er Dritter, einmal Zweiter.

GP Thailand Schrötter verlässt die Moto2: "Werde das Fahrerlager wechseln" UPDATE 02/10/2022 UM 09:39 UHR

Das könnte Dich auch interessieren: F1-Rücktritt: Vettel nimmt sich Stefan Raab als Vorbild

(SID)

Xavi staunt vor Clásico: "Weiß nicht, ob geil das richtige Wort ist"

Grand Prix Japan Marquez verpasst Podest beim Jubiläum - Schrötter auf Rang 13 UPDATE 25/09/2022 UM 07:54 UHR