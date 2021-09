Jack Miller machte den Ducati-Erfolg mit Startplatz zwei komplett. Ihm fehlten 0,366 Sekunden auf seinen Teamkollegen. WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) sicherte sich als Dritter den letzten Platz in der ersten Startreihe. Er hatte knapp vier Zehntel Rückstand.

"Ich bin sehr zufrieden. Vor diesem Wochenende hatte ich viele Fragen im Kopf, denn in der Vergangenheit lag mir diese Strecke gar nicht gut", räumt Polesetter Bagnaia ein.

"Die Runde im Qualifying war unglaublich. Eingangs der letzten Kurve war ich so schnell wie nie zuvor, aber das Bike lenkte trotzdem gut ein. Die Rundenzeit ist unglaublich. Damit habe ich den sechs Jahre alten Streckenrekord von Marquez verbessert."

Auch Miller sieht sich in einer guten Ausgangsposition: "Die erste Reihe ist natürlich klasse. Wir haben am gesamten Wochenende an der Rennabstimmung gearbeitet und rechnen uns für morgen einiges aus. Dass es heute schon so gut lief, freut mich, auch für 'Pecco'. Das zeigt einfach, wie stark dieses Team ist."

Marc Márquez mit bestem Qualifying seit Comeback

Für Quartararo hat es mit der sechsten Saisonpole in Aragón nicht geklappt. "Der Fehler in Kurve 12 war nicht der Grund", analysiert der Franzose seine Performance: "Sektor 4 ist hier einfach ein Sektor, in dem es für mich nicht schneller geht."

Viele waren auch für Lokalmatador Marc Márquez gekommen. Der Honda-Pilot verpasste Reihe eins zwar knapp, eroberte mit Rang vier aber seine bisher beste Startplatzierung seit dem Verletzungscomeback. Neben ihm reihen sich morgen im Rennen Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Aleix Espargaro (Aprilia) ein.

Weltmeister Joan Mir (Suzuki) schloss das Qualifying mit der siebtschnellsten Zeit ab. Auf die Polezeit fehlten ihm 0,840 Sekunden.

Große Enttäuschung für Valentino Rossi

Maverick Viñales beendete sein erstes MotoGP-Qualifying für Aprilia mit Startplatz 19. In Q1 fehlten dem Spanier 0,420 Sekunden zum Weiterkommen. Zwei große Namen ließ er hinter sich: Alex Rins (Suzuki), 2020 in Aragon noch siegreich, und Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) kamen nicht über die Plätze 20 und 21 hinaus.

Schlusslicht bildete wie schon in Silverstone Moto2-Pilot Jake Dixon, der bei seinem zweiten MotoGP-Einsatz für das Petronas-Yamaha-Team vom letzten Startplatz ins Rennen gehen wird. Sein Rückstand auf die Q1-Bestzeit lag bei 0,853 Sekunden.

Im Qualifying zur Moto 3 fuhr Honda-Pilot Darryn Binder die schnellste Runde und wird auf der Poleposition stehen. Der Südafrikaner markierte bereits in seiner ersten fliegenden Runde eine Bestzeit von 1:57.724 Minuten, die nicht mehr unterboten wurde. Für Binder ist es die erste Pole seit Katar.

In der Moto 2 markierte Raul Fernandez derweil im dritten Freien Training mit 1:51.859 Minuten die Bestzeit und sorgte mit Teamkollege Remy Gardner, dem auf Platz zwei liegend nur 0,115 Sekunden fehlten, für eine Ajo-Doppelführung. Das Qualifying stand noch aus.

