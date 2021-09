"Wir sind am ersten Tag 200 Kilometer gefahren, am zweiten 500 und am dritten noch einmal 250", erzählte der Routinier. Der zweite Tag sei dann doch "etwas lang" gewesen.

Er habe "nicht einmal Öl nachfüllen" müssen, sagte Zarco. Einige seiner Reisegefährten seien allerdings "in den Kurven nicht schnell genug" gewesen. Der Rennfahrer will das Abenteuer vielleicht vor einem anderen Lauf in Europa wiederholen, "aber nicht allein und mit Leuten, die folgen können."

Dann will er auf seine eigene Touringmaschine zurückgreifen.

