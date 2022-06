Wegen des Ausfalls des früheren Serienweltmeisters kommt der deutsche Motorrad-Pilot Stefan Bradl an diesem Wochenende in Barcelona zu seinem dritten Einsatz in der laufenden MotoGP-Saison.

Auch beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring (19. Juni) wird der 32-Jährige nach eigenen Angaben als Ersatzmann für das Honda-Werksteam an den Start gehen.

(SID)

