Aprilia-Fahrer Iannone, WM-16. der vergangenen Saison, kann gegen die Entscheidung Protest einlegen und die Öffnung der B-Probe beantragen. Vorläufig darf der 30-Jährige an keinen FIM-Rennen teilnehmen. Die neue MotoGP-Saison beginnt am 8. März in Katar.

(SID)