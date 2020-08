Stefan Bradl erhält am kommenden Wochenende einen weiteren Einsatz in der Königsklasse der Motorrad-WM. Wie das Honda-Werksteam mitteilte, wird der Zahlinger am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Österreich erneut den verletzten Marc Marquez in der MotoGP ersetzen. Der ehemalige Moto2-Weltmeister hatte den Spanier bereits am vergangenen Wochenende im tschechischen Brünn vertreten.

"Ich freue mich, in Spielberg zu fahren. Ich verstehe jetzt, was ich mit dem Motorrad tun muss", zeigte sich der 30-Jährige vor seinem zweiten Einsatz optimistisch: "Ich bin mir sicher, dass wir an diesem Wochenende wettbewerbsfähiger sein werden und näher an die MotoGP-Stammfahrer herankommen." Das Rennen startet am Sonntag um 14 Uhr.

Marquez hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt im spanischen Jerez den rechten Oberarm gebrochen. In der vergangenen Woche wurde er zum zweiten Mal operiert, nachdem ein Comebackversuch wenige Tage nach dem ersten Eingriff gescheitert war. Bradl ist als Testfahrer bei Honda sein logischer Ersatz. Ob er beim zweiten Rennen in Spielberg (23. August) erneut antreten darf, hängt vom Heilungsverlauf bei Marquez ab.

(SID)

