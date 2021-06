Publiziert 02/06/2021 Am 17:37 GMT

Remy Gardner führt derzeit das Gesamtklassement der Moto2 an, am vergangenen Wochenende feierte in Mugello/Italien seinen zweiten Grand-Prix-Sieg.

Außerdem stehen in dieser Saison drei zweite Plätze zu Buche.

Rang vier in Jerez/Spanien war 2021 seine bislang schlechteste Position.

"Für mich wird ein Traum wahr", sagte Gardner: "Es ist eine unglaubliche Chance."

