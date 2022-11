Der Kalender enthält 13 Motive, größtenteils wählte Rydzek Tier- und Landschaftsaufnahmen aus dem Allgäu aus.

Er wolle damit "meine Natur- und Heimatverbundenheit ausdrücken und die Landschaft, Stimmungen und die faszinierende Natur festhalten", erklärte der sechsmalige Weltmeister.

Sein außergewöhnliches Projekt stellte Rydzek im Rahmen eines Pressegesprächs in seiner Heimat Oberstdorf vor.

Am 25. November startet er in Ruka/Finnland in seine 15. Weltcup-Saison, dann geht auch sein Kalender in den Verkauf.

(SID)

