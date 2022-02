Rekord-Olympiasieger Jörgen Graabak und Jens Luraas Oftebro kamen mit 1,1 Sekunden Vorsprung auf Österreich I (Lukas Greiderer/Franz-Josef Rehrl) und Norwegens Zweitvertretung Espen Björnstad/Espen Andersen (+4,8 Sekunden) ins Ziel.

Die deutschen Duos hatten 19,2 bzw. 25,6 Sekunden Rückstand.

"Heute haben wir nicht so viel Glück gehabt", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der "ARD": "Die erste Mannschaft mit Vinz hat im Springen schlechten Wind erwischt, Terence hat einen Stockbruch erlitten. Ich habe schon gedacht, dass wir auf jeden Fall auf das Stockerl kommen."

Geiger, der in Peking Gold im Wettbewerb von der Normalschanze geholt hatte, und Rydzek lagen nach dem Springen nur auf Platz sieben und kämpften sich noch nach vorne.

Weber, der wegen einer Corona-Infektion bei Olympia ohne Einsatz geblieben war, hatte erneut Pech und kam in der entscheidenden Phase zu Fall. Dabei brach ihm auch sein Stock. Rekord-Weltmeister Eric Frenzel, der in Peking zunächst in der Corona-Quarantäne gesessen und dann in der Staffel einen heftigen Zusammenbruch erlitten hatte, war nicht für den Teamsprint nominiert worden, tritt aber am Sonntag im Einzel an.

(SID)

