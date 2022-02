Nordische Kombination

Olympia 2022: Geiger spurtet unwiderstehlich zu Team-Silber für Deutschland in der Nordischen Kombination

Die deutsche Staffel in der Nordischen Kombination erringt bei Olympia in Peking die Silber-Medaille. Gold geht souverän an Norwegen, doch dahinter kommt es nach einem taktisch geprägten Rennen zum Highspeed-Schlussspurt um Silber und Vinzenz Geiger sprintet in seiner unnachahmlichen Art vor dem Japaner Ryota Yamamoto auf den zweiten Platz. Hier ist das Finale der 4 x 5-Kilometer-Staffel!

00:02:29, vor 11 Stunden