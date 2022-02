Nordische Kombination

Olympia 2022: Unwiderstehlicher Geiger rettet Staffel-Silber nach Frenzel-Einbruch

Nach dem Springen von der Großschanze ist es angerichtet in der Staffel der Nordischen Kombination: Vier Teams liegen vor den 4x5 Kilometern in der Loipe innerhalb von zwölf Sekunden. Am Ende setzt sich das norwegische Quartett auch deshalb höchst souverän durch, weil Eric Frenzel Federn lassen muss. In einem Krimi um Silber, Bronze und Rang vier rettet Vinzenz Geiger Deutschland aber Rang zwei.

00:05:47, vor einer Stunde