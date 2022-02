Nordische Kombination

Olympia 2022: Vinzenz Geiger im Sieger-Interview nach Gold im Normalschanzen-Wettbewerb

Vinzenz Geiger gewinnt ein verrücktes Rennen in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Der Oberstdorfer startet in der letzten Runde eine fulminante Aufholjagd und schnappt sich den Olympiasieg auf den letzten Metern. Im Interview danach spricht der Deutsche von einem perfektem Rennen.

00:01:46, Gestern Am 14:54