Nordische Kombination

Olympia 2022 Peking: Vinzenz Geiger fliegt auf der letzten Runde zu Gold - fulminante Aufholjagd

Was für ein verrücktes Finish im Langlauf der Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Vinzenz Geiger fliegt auf den letzten Metern an die Spitzengruppe heran und holt sich im Zielsprint die Goldmedaille. Die fulminante Aufholjagd von Geiger und die letzte Runde seht ihr im Video. Johannes Rydzek und Julian Schmid gehen dagegen leer aus.

00:05:51, Gestern Am 11:36