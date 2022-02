Dies teilte der Deutsche Skiverband am Montag dem "SID" mit.

Nach dem derzeitigen Reglement darf ein Ersatzmann für einen anderen Athleten nur dauerhaft nachrücken.

Ad

Sollte Faißt also am Mittwoch starten, könnte entweder Frenzel oder Weber nicht mehr in den beiden folgenden Wettbewerben der zweiten Olympiawoche an den Start gehen.

Olympia - Nordische Kombination Kein Isolationsende: Frenzel erneut positiv - Aufatmen bei Weber VOR 5 STUNDEN

"Ein sehr großer Schock": Frenzel mit Botschaft aus der Quarantäne

"In dem Fall werde ich Manuel auch nicht einsetzen, denn ich habe schon noch die Hoffnung, dass Eric und Terence noch zurückkommen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Wie Weinbuch bestätigte, wird Faißt am Dienstag im letzten offiziellen Training springen. Auch wenn er am Mittwoch nicht startet, soll er bis zum Ende der Spiele als Ersatzmann vor Ort bleiben.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Große Emotionen nach Gold-Coup! Denise Herrmann lässt sich von Team feiern

(SID)

Olympia - Nordische Kombination Frenzel gibt Update aus der Isolation - und macht Fans Hoffnung VOR 5 STUNDEN