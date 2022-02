Nordische Kombination

Olympia 2022: Edelmann klagt Norweger an: "Hätte Riiber nicht starten lassen"

Tino Edelmann hat in seiner Analyse der Nordischen Kombination klare Worte zum Fehler des Dominators Jarl Magnus Riiber gefunden. Der Olympia-Dritte von Vancouver 2010 erklärte, dass er es für falsch hielt, den gerade erst aus der Corona-Isolation entlassenen Jarl Magnus Riiber bei Eiseskälte überhaupt starten zu lassen. Dass der Norweger sich dann verlief, habe fast so kommen müssen, so Edelmann.

00:02:48, vor 36 Minuten