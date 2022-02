Nordische Kombination

Olympia 2022 - Eric Frenzel: Emotionale Botschaft aus der Corona-Isolation in Peking

Eric Frenzel meldet sich nach seiner Corona-Infektion bei den Olympischen Spielen in Peking erstmals per Videobotschaft aus der Isolation. Der Nordische Kombinierer spricht von einem "sehr, sehr großen Schock" und gibt emotionale Einblicke. Allerdings macht der 33-Jährige Hoffnung, doch nocht an den Wettkämpfen teilnehmen zu können.

00:03:55, vor 21 Minuten