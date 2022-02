Nordische Kombination

Olympia 2022 - Eurosport-Experte Tino Edelmann adelt Deutschlands Kombinierer Manuel Faißt: "Wahnsinn"

Die Gold-Serie der deutschen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen ist beim Einzelwettkampf von der Großschanze gerissen. Nach zuvor viermal Olympia-Gold in Folge und acht olympischen Rennen mit mindestens einer Medaille, landete Manuel Faißt am Dienstag in Peking als bester Deutscher auf Platz vier. Als Warnsignal sieht Eurosport-Experte Tino Edelmann jenes Ergebnis allerdings nicht.

00:04:26, vor einer Stunde