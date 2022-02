Nordische Kombination

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Riiber patzt, Graabak glänzt und Faißt verpasst Medaille knapp - die Highlights

Die Nordische Kombination von der Großschanze stand der von der Normalschanze bei den Olympischen Spielen von Peking in Sachen Dramatik kaum nach: Erst dominierte Jarl Magnus Riiber auf der Schanze, doch dann verirrte er sich in der Loipe und ging anschließend unter. Manuel Faißt kämpfte lange um eine Medaille, doch am Ende wurde er beim Sieg von Joergen Graabak doch nur Vierter.

00:05:54, vor einer Stunde