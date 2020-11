Faißt, derzeit der beste und konstanteste Springer der auch unter dem neuen Schanzencoach Heinz Kuttin flügellahmen DSV-Kombinierer, lag nach einem Sprung und fünf Kilometern in der Loipe 26,1 Sekunden hinter Riiber zurück. Zu seinem ersten Treppchen seit Februar 2018 fehlten dem 27-Jährigen aus Baiersbronn 8,7 Sekunden.

"Es war alles andere als ein leichtes Rennen, sondern einer meiner härtesten Fights. Johannes hat sehr viel Speed gemacht", sagte Riiber, der seit der WM 2019 in Seefeld 17 von 21 Einzelrennen im Weltcup gewonnen hat. Dritter in Kuusamo wurde Norwegens Junioren-Weltmeister Jens Luraas Oftebro (+17,3).

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek als 20. und sein Oberstdorfer Teamkollege Vinzenz Geiger als 32. erwischten einen schwarzen Tag. In Kuusamo stehen am Samstag und Sonntag zwei weitere Einzelwettbewerbe an. Die wieder längere Laufdistanz von 10 km dürfte den Deutschen dabei entgegenkommen.