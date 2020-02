Auch Olympiaort betroffen: Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport nehmen zu

Ausnahmezustand im Olympiaort Sapporo, ein Geisterspiel im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion und aktuelle Absagen im deutschen Sport und in der Schweiz - der Weltsport bekommt die Auswirkungen des Coronavirus mehr und mehr zu spüren. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt oder zumindest verschoben, aktuell noch nicht betroffen ist die Fußball-Bundesliga.

Besonders brisant: Das Virus rückt immer näher an die Olympischen Sommerspiele in Tokio heran. Wegen einer zunehmenden Anzahl von Infizierungen riefen die Behörden der japanischen Insel Hokkaido am Freitag offiziell den Ausnahmezustand aus, der auch für den Olympiaort Sapporo gilt.

Die Hauptstadt der zweitgrößten Insel Japans, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, soll bei den Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathonlauf und im Gehen sein. Die 5,7 Millionen Einwohner Hokkaidos wurden aufgefordert, am Wochenende ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Aktuell sind 63 Menschen infiziert.

Tokio-Marathon soll stattfinden

Dagegen soll der für Sonntag terminierte Tokio-Marathon wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hatten aber bereits vor zehn Tagen entschieden, nur 200 Eliteathleten teilnehmen zu lassen. Üblicherweise gingen zuletzt stets zusätzlich rund 40.000 Hobbyläufer auf den Kurs durch die japanische Hauptstadt.

Aber das Virus ist auf seiner Reise aus China längst in Europa angekommen und wirbelt auch dort den internationalen Sport gehörig durcheinander. Prägnantestes Beispiel war das Europa-League-Rückspiel zwischen Inter Mailand und Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien (2:1), das in einem nahezu menschenleeren San Siro stattfand. Nicht einmal Journalisten waren zugelassen, die Spieler betraten und verließen die Arena mit Mundschutz.

"Die Atmosphäre war sicherlich seltsam, ein bisschen wie beim Training", sagte Inter-Trainer Antonio Conte nach der Partie. Während in Italien zumindest vor leeren Rängen weitergespielt wird, griffen die benachbarten Schweizer zu drastischeren Maßnahmen.

Der Bundesrat in Bern verbot landesweit bis zum 15. März alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und somit indirekt alle Fußballspiele der 1. und 2. Liga. In einer Stellungnahme verlieh die Swiss Football League der Hoffnung Ausdruck, die Meisterschaft möglichst schnell "in einem regulären Rahmen weiterführen zu können".

Bahnrad-Europameister wird getestet

Nicht betroffen ist bislang der deutsche Profifußball, andere Events in Deutschland waren und sind hingegen durchaus involviert. So sagte der FC Tauberbischofsheim das Säbel-Weltcup-Turnier am 6./7. März nach behördlicher Intervention ab.

In einer Stellungnahme bedauerte der Verein, der die Ausrichtung vom norditalienischen Padua übernommen hatte, die Haltung der kommunalen Behörden: "Wir hatte zu keinem Zeitpunkt ein Interesse, die Bevölkerung einer Gefahr auszusetzen. Wir empfinden diese Absage als eine verpasste Chance."

Vorläufig fortgesetzt werden die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin. Allerdings ohne Madison-Europameister Michael Mörköv, der nach der vierten Etappe der mittlerweile abgebrochenen UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu den Welttitelkämpfen gereist war. Der dänische Radprofi befindet sich derzeit in einem Berliner Hotelzimmer und soll auf das Coronavirus getestet werden.

Beim deutschen Rekordmeister Bayern München rechnet man augenscheinlich auch nicht mit einem schnellen Ende der Corona-Problematik. Beim Bundesliga-Tabellenführer wird darüber nachgedacht, die im Sommer geplante Chinatournee möglicherweise zu stornieren.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Infektions-Experte sieht Gefahr für Sommerspiele: "Stehen am Scheidepunkt"