Olympia 2024

Der Olympic Day, der am Donnerstag in der ganzen Welt gefeiert wurde, wurde am Sonntag am Fuße des Stade de France verlängert. Fünfundzwanzig Monate vor Beginn der Spiele in Paris organisierten das Französische Olympische Kommitee und das Departement Seine-Saint-Denis ein populäres Sportfest, um 30 olympische und paralympische Sportarten zu demonstrieren - und zwar unter den Augen des Zeremonienmeisters Tony Estanguet.

Der Präsident des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele sprach exklusiv mit Eurosport.

Ad

"Das sind wichtige Momente. Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase für die Spiele in Paris 2024. Seit 2017 wollen wir jedes Jahr einen Zeitpunkt nutzen, um die Spiele zu feiern, nämlich den Olympic Day. Normalerweise findet er am 23. Juni statt, aber wir haben den 26. gewählt, weil das ein Sonntag ist. Wir haben immer noch den gleichen Wunsch: die Bevölkerung soll die Athleten genießen können. Wir haben etwa hundert Athleten aus allen Disziplinen dabei. Es ist ein wichtiger Moment. Er ist auch deshalb nützlich, weil wir wollen, dass die Franzosen mehr Sport treiben", sagte er im Gespräch.

Olympische Spiele Tag der Entscheidungen beim IOC: Rote Karte für Boxer, Rodlerinnen belohnt GESTERN AM 21:06

Eines ist sicher: Nach Corona werden Tony Estanguet und die Organisatoren der Spiele den jährlichen Rhythmus die Olympic Days wieder aufnehmen. "Es wird sie 2023 und 2024 geben, nur einen Monat vor den Spielen. Wir werden den Schwung aufnehmen. Es ist toll, hierher nach Seine-Saint-Denis zu kommen. Bisher sind wir im Herzen von Paris geblieben. Seine-Saint-Denis ist das Herzstück des Erfolgs dieser Spiele, 75 Prozent der Infrastruktur entstehen hier und das große Vermächtnis wird in diesem Gebiet liegen. Wir wollen, dass die Menschen die Spiele genießen."

Estanguet: "Werden nicht nachlassen"

Dass die Menschen die Spiele genießen. Aber auch, dass diese Spiele anders sind. Das ist auch das große Ziel der Organisatoren. Wegen Paris. Wegen Frankreich.

Estanguet sieht das nicht anders: "Wir werden in unserem Ehrgeiz nicht nachlassen. Wir wollen, dass die Franzosen stolz sind. Dieses Land ist verrückt und in der Lage, unglaubliche Dinge zu tun. Wir wollen dorthin gehen, wo man uns nicht erwartet. Wir werden Wettbewerbe am Fuße des Eiffelturms, im Grand Palais, im Invalidendom, auf dem Place de la Concorde, im Schloss Versailles und eine wunderschöne Zeremonie auf der Seine abhalten, um unser ikonisches Erbe zu fördern. Das ist es, worum es wirklich geht: die Menschen zum Träumen zu bringen. Diese Zeremonie an der Seine bietet die Möglichkeit, dass zehnmal so viele Menschen diesen Moment genießen können.

Die Organisation eines Olympic Day im Stade de France, weniger als einen Monat nach dem Chaos des letzten Champions-League-Finales zwischen Real Madrid und Liverpool, ist auch symbolisch eine Gelegenheit zu zeigen, dass Frankreich weiß, wie man Veranstaltungen organisiert und wie sie im Voraus vorbereitet und koordiniert werden.

"Sicherheit das erste Kriterium"

Darauf wollte Estanguet am Sonntagmorgen bei Eurosport hinweisen.

"Die Sicherheit ist immer das erste Kriterium. Ohne Sicherheit kann man nicht erfolgreich sein. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, gehen in diese Richtung. Sie steht im Mittelpunkt unserer Überlegungen, und es war wichtig, trotz des Vorfalls hierher ins Stade de France zu kommen."

"Noch einmal: Dieser Ort ist magisch und liegt im Herzen von Seine-Saint-Denis", betonte er: "Wenn die Dinge vorhersehbar sind, wenn das gesamte Fachwissen gut koordiniert ist, ob hier im Stade de France oder anderswo, dann wissen wir, wie man es macht. Wir waren jedes Mal erfolgreich, wenn wir uns im Voraus auf Großereignisse vorbereitet haben. Bei Paris 2024 haben wir zwei Jahre lang an den Sicherheitsfragen gearbeitet. Wir können beruhigt sein. Alles wird gut gehen."

Estanguet: "Der Traum und die Aufregung sind groß. Unser Land hat alles, was es braucht, um große Spiele erfolgreich auszurichten. Diese Spiele werden anders sein als die vergangenen Ausgaben. Haltet euch fest, es wird ein Riesenspaß werden."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bundestrainerin Raisner: Tokio-Eklat überschattet Fünfkampf immer noch

Olympic Day 2022: Sport und Bewegung unter dem Motto #MoveForPeace

Olympische Spiele Russischer Olympiasieger mit "legalem Doping": TUE für Bolshunov 11/04/2022 AM 08:50