Olympische Spiele

Olympia 2022: Dem Fabian seine Freunde - Biathlon-Experte Michael Rösch

Fabian Hambüchen hat eine illustre Runde an Olympia-Experten für Eurosport um sich versammelt - und wir stellen Euch die Truppe jetzt vor! Michael Rösch zum Beispiel ist einer von ihnen. Kennt Ihr nicht? Nehmt Euch in Acht! Der Kerl bekam mit 9 Jahren sein erstes Gewehr geschenkt und schießt scharf - oder schoss, auf Medaillen. Als Ex-Biathlet ist Michael Fabians Go-To-Mann in allen Loipen-Fragen!

00:01:04, vor 6 Minuten