Als "Home of the Olympics" in Europa wird dank der preisgekrönten Sportberichterstattung von Eurosport das Storytelling während der Olympische Spiele erweitert, um Snapchatter auf dem ganzen Kontinent zu erreichen.**

Andrew Georgiou, Präsident, Eurosport, Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions , sagt: "Man kann sagen, dass Olympische Spiele für die Welt noch nie von so großer Bedeutung waren wie in der aktuellen Zeit. Sie können diesen seltenen Moment der globalen Zusammengehörigkeit kreieren, der für jede Generation einzigartig und inspirierend sein wird. Zusätzlich zur Einführung unserer Sport-Streaming-Inhalte für ein breites Publikum durch discovery+, bietet die Zusammenarbeit mit Snap die Möglichkeit, eine jüngere Generation mit den Eurosport-Inhalten zu erreichen und ihnen die bedeutenden und großen Geschichten sowie das Olympia-Erlebnis näher zu bringen, auf und abseits der Sportbühne.“

Ben Schwerin, SVP of Content and Partnerships bei Snap, fügt an: "Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit Discovery im Hinblick auf die nächsten beiden Olympische Spiele in Tokio und Peking ausbauen können. Sport verbindet uns auf wunderbare Weise und wir sind dankbar, dass wir unserer Community auf Snapchat so inspirierende Inhalte präsentieren können, die sie bequem von ihrem Handy aus in das Zentrum der Spiele bringen."