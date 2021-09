Mit ihrer Goldmedaille hatte Hiltrop die 17 Jahre andauernde Durststrecke der deutschen Para-Schützen beendet, dazu gewann sie noch Silber. Mit dem Weltrekord von 627,7 Ringen in der Qualifikation hatte sie auch in ihrem dritten Wettkampf Medaillenhoffnungen geschürt, konnte dann im Finale aber nicht ihre Leistung bestätigen. Am Sonntagmittag (13.00 Uhr MESZ) trägt die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin des SV Lengers die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier.