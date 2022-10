Soumillon wurde anschließend für 60 Tage gesperrt. Da die Sperre aber erst ab 14. Oktober in Kraft tritt, kann der Belgier beim mit vier Millionen Pfund (rund 4,5 Millionen Euro) dotierten Rennen "Arc de Triomphe" in Paris an den Start gehen.

"Ich war direkt hinter ihm zu dem Zeitpunkt", erklärte er. "Ich habe den Ellenbogen nach Außen ausgefahren, um ihm anzuzeigen, dass ich nicht nach innen wechsle. Und als ich dann etwas nach rechts geritten bin, habe ich ihn getroffen, und er ist heruntergefallen."

Die Sperre akzeptierte der Jockey. "Ich möchte mich entschuldigen, nicht nur bei Rossa, sondern auch beim Trainer und allen Betroffenen", sagte er.

Ryan erklärte, dass er einen Schlag gespürt habe und vom Pferd gefallen sein. Soumillon habe sich aber sofort bei ihm gemeldet. "Er hat mich angerufen und sich entschuldigt", so der Gestürzte.

