Julian Nagelsmann erlaubte sich nach dem erlösenden Ende seiner schwarzen Serie eine kleine Nachlässigkeit. Mit sieben Minuten Verspätung schlenderte der Coach von Bayern München am Samstagmorgen völlig entspannt auf den Trainingsplatz, wo seine Reservisten längst zugange waren. Die Stimmung war bestens - bei den mehreren Hundert Fans genau so wie bei Nagelsmann und den Bossen.

Der Gala-Abend gegen das Krisen-Gerede beim 4:0 (3:0) gegen ein bedauernswert schwaches Bayer Leverkusen war " e in erster Schritt in die richtige Richtung", meinte Vorstandschef Oliver Kahn . Er betonte jedoch, man sei "gut beraten, das nicht zu hoch zu hängen". Nun gelte es, "diese Einstellung Spiel für Spiel an den Tag zu legen. Dann bin ich sehr optimistisch."