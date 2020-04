CHIO Aachen und Hamburger Derby finden nicht vor September statt

Gestern hat Kanzlerin Angela Merkel bekannt gegeben, in wieweit Lockerungen der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie geplant sind. Schulen sollen nach und nach wieder öffnen, kleinere Läden dürfen wieder Kunden empfangen, wenn auch nur in überschaubarer Anzahl. Für den Einkauf im Supermarkt und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. Großveranstaltungen bleiben dagegen bis zum 31.August 2020 verboten. Von dieser Anordnung sind auch die großen Reitsportturniere betroffen.

Während seit Mitte März zahlreiche Turniere wie das Mannheimer Maimarkt-Turnier, das Wiesbadener Pfingst-Turnier, das Balve Optimum etc abgesagt wurden, hatten die Veranstalter des Hamburger Derbys und des CHIO Aachen auf eine Verschiebung ihrer Events gesetzt. Eine Durchführung dieser Turniere später im Jahr muss mit dem Weltreiterverband FEI abgestimmt werden, da die internationalen Turniere von der FEI koordiniert werden. Das nun verlängerte Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland erschwert die Verhandlungen. Auch Dänemark und Belgien haben Turnieren eine Absage bis September erteilt. In Frankreich dürfen – vorläufig – bis Mitte Juli keine Events stattfinden. Auch die Longines Global Champions Tour Etappe von Paris, die ursprünglich Anfang Juli vor dem Eiffelturm ausgetragen werden sollte, ist deshalb verschoben worden.

Die FEI hat damit einige der ganz großen europäischen Events mit neuen Terminen in den bestehenden Turnier-Kalender einzusortieren. Der zeitliche Rahmen dafür ist eng. Denn die verschobenen Turniere sind Events der Outdoor-Saison und müssen deshalb bis spätestens Anfang Oktober ausgetragen werden, um Wetter- und Lichtverhältnisse zu haben, wie sie notwendig sind. Zu erwarten ist, dass sowohl das Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen wie auch das Hamburger Derby im September ausgetragen werden. Die Veranstaltung der LGCT am Eiffelturm kann darauf hoffen Ende August eingeplant zu werdne. Der Spätsommer und insbesondere der September versprechen im Hinblick auf den Reitsport hoch interessant zu werden. (sts)