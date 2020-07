Die Eventer treffen sich an diesem Wochenende in Strzegom

An diesem Wochenende können auch die Vielseitigkeitsreiter endlich wieder internationale Turnierluft auf hohem Niveau schnuppern. Im polnischen Strzegom wird ein Event ausgetragen, bei dem CCI4*-S/3*-S/2*-S/1* und -Intro/P2*-L auf der Agenda stehen. Aus Deutschland reist ein starkes Teilnehmerfeld nach Polen. Mit dabei sind auch Michael Jung, Christoph Wahler, Sandra Auffarth und Julia Krajewski.

Die Liste der deutschen Teilnehmer beim Vielseitigkeits-Turnier in Strzegom am kommenden Wochenende ist lang. Neben Michael Jung, Andreas Dibowski, Julia Krajewski und Sandra Auffarth, die zum Elitekader zählen, werden etliche weitere Reiter mit Rang und Namen in Polen an den Start gehen. Andreas Dibowski aus Niedersachsen geht gemeinsam mit seiner Tochter Alina an den Start. Dirk Schrade reist aus Schleswig-Holstein an und kommt in Begeitung seines Schülers Yoshiaki Oiwa (Japan).

Bei der CCI4*-S Prüfung haben sich insgesamt 61 Reiter mit ihren Pferden auf der Starterliste eintragen lassen. Sandra Auffarth sattelt Viamant du Matz in dieser Prüfung, Emma Brüssau präsentiert Dark Desire. Insgesamt 21 Paare starten unter deutscher Flagge. Die Chancen für einen deutschen Sieg stehen daher gut. Der Rest der Konkurrenz wird aber nichts unversucht lassen, um dem starken deutschen Aufgebot den Sieg vor der Nase wegzuschnappen. Dazu gehören neben dem polnischen Pawel Spisak mit seinem bewährten Pferd Banderas auch der Japaner Yoshiaki Oiwa, der in dieser Prüfung sein Pferd Calle an den Start bringt.

Deutsche Starter beim CCI4*: Nicolai Aldinger, Sandra Auffarth, Emma Brüssau, Alina Dibowski, Andreas Dibowski, Rebecca-Juana Gerken, Malin Hansen-Hotopp, Johannes Hayessen, Michael Jung, Pauline Knorr, Julia Krajewski, Sophie Leube, Libussa Lübbeke, Nadine Marzahl, Anais Neumann, Frank Ostholt, Christina Paintmayer, Josephine Schnaufer, Dirk Schrade, Anna Siemer, Josefa Sommer, Anna-Katharina Vogel, Christoph Wahler, Jörn Warner, Jule Wewer.

