Die Weltcup-Serie der Springreiter in der Saison 2020/2021 erinnert an die Kinder-Geschichte der zehn kleinen Negerlein, in der die Anzahl stetig abnimmt. Da waren es nur noch - drei. Die FEI Weltcup-Saison 2020/2021 der Springreiter ist aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie um zwei weitere Veranstaltungen geschrumpft.