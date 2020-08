Franzosen beim CCIO4* Haras du Pin unschlagbar gut, Michael Jung belegt Platz sechs

Beim Treffen der Vielseitigkeitsreiter in Haras du Pin (Frankreich) haben die Reiter der Trikolore der Konkurrenz gezeigt, wie Bestform aussieht. Michael Jung, der nach der Dressur in Führung gelegen hatte, beendete die Prüfung mit Platz sechs in der Einzelwertung.

An den starken Franzosen führte beim CCIO4* in Haras du Pin (Frankreich) kein Weg vorbei. In der Teamwertung siegte die französische Equipe mit 88,2 Punkten und damit mit einem riesengroßen Abstand vor den Niederländern, die insgesamt 121,8 Punkte erzielten. In der Einzelwertung belegten die Franzosen die Plätze eins bis fünf. Bester ausländischer Reiter hinter den Franzosen war Michael Jung, der sich mit Chipmunk Platz sechs sichern konnte.

Im ersten Teil der Prüfung, der Dressur, konnte Michael Jung gleich mit beiden Pferden bärenstarke Runden zeigen und sicherte sich mit 19,7 im Sattel von Chipmunk und 26,3 im Sattel von Rocana die Spitzenposition und Platz vier. Platz zwei hielt nach der Dressur Tim Price mit Wesko (23,3), Platz drei die für Schweden startende Therese Viklund mit Diabolique (23,5).

Im Springen, das am Samstag ausgetragen wurde, rutschte Michael Jung deutlich zurück. Zwei Abwürfe mit Chipmunk und ein Stangenroller mit Rocana ließen den deutschen Reiter auf die Plätze fünf mit Chipmunk und Platz acht mit Rocana zurückfallen. Beim abschließenden Geländeritt kamen noch einige Pünktchen für die Zeit dazu, so dass Michael Jung mit Chipmunk am Ende Platz sechs belegte. Mit Rocana beendete er die Prüfung auf Platz 13.

Der Sieg in der Einzelwertung ging an Thibaut Vallette, der mit seinem 16-jährigen Hengst Quing du Briot aufgrund seiner fehlerlosen Runde im Springen bereits nach dem zweiten Teil der Prüfung die Führung übernehmen konnte. Im Gelände zeigte er eine sehr flotte und fehlerfreie Runde, für die lediglich 1,2 Zeit-Punkte zu seinem Dressurergebnis von 26,6 hinzuaddiert werden mussten. Team-Kollege Thomas Carlile und sein neunjähriger Birmane sicherten sich mit insgesamt 29,0 Punkten Platz zwei in der Einzelwertung.

Gwendolen Fer, die nicht für das französische Team am Start war, zeigte im Gelände die schnellste Runde und belegte am Ende mit 30,6 Punkten Platz drei in der Einzelwertung. Dahinter reihten sich die beiden weiteren französischen Team-Reiter Christopher Six und Karim Laurent Laghouag ein.

Ergebnis Teamwertung

Ergebnis Einzelwertung

