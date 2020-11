Der Sieg beim Nationenpreis in Vilamoura (Portugal) am Dienstag dieser Woche war ein schönes Abschiedsgeschenk für Heinrich Hermann Engemann. Der 61-Jährige kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit als Disziplintrainer an der Seite von Otto Becker zurückblicken. Insgesamt 12 Jahre hat er die deutschen Springreiter begleitet, sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen unterstützt. Zu seinen Aufgaben gehörte es aber auch bei den Nachwuchsreitern Talente zu entdecken und zu fördern. Eines dieser jungen Talente ist Richard Vogel. Der Springreiter hat Heinrich Hermann Engemann beim Nationenpreis in Vilamoura am Dienstag mit zwei Bilderbuchrunden begeistert. Fehlerfrei und stilistisch bemerkenswert. Zwei Runden, die Heinrich Hermann Engemann etwas wehmütig werden lassen. Denn seine Zeit als Bundestrainer ist jetzt vorbei.