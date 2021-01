Die deutschen Reiterinnen waren am vergangenen Wochenende wieder einmal enorm stark im Viereck unterwegs. Bei der Weltcup-Etappe von Salzburg dominierten sie die Prüfungen. Isabell Werth siegte im Sattel von Weihegold OLD beim Grand Prix de Dressage der Weltcup-Tour sowie mit Quantaz in zwei Prüfungen der CDI3*-Tour. Aber in der Weltcup-Kür musste die Nummer eins der Welt den Sieg ihrer Landsfrau Jessica von Bredow-Werndl überlassen. Ihre 14-jährige Trakehner Stute Dalera (von Easy Game) brillierte in der Kür mit ihren Stärken, präsentierte sich leichtfüßig und fehlerfrei.