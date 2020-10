Gleich zwei Weltmeisterschafts-Titel gingen in diesem Jahr bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d'Angers (Frankreich) nach Deutschland. Ingrid Klimke siegte im Sattel von Cascamara in der Altersklasse der 6-jährigen Vielseitigkeitspferde. Sophie Leube holte in der Konkurrenz der 7-Jährigen Gold mit Sweetwaters Ziethen.