Osorio sprach von einem Missverständnis, das hauptsächlich von der Sprachbarriere herrühre, so der 23-Jährige. "Wir hatten einige Probleme, aber die waren nicht schwerwiegend. Der Anwalt hat mir geraten, nicht darüber zu sprechen. Ich denke, alles liegt hauptsächlich an einer Sprachbarriere, weil ich im Rennen nicht verstanden habe, was die Mannschaft gesagt hat", so der Kolumbianer.

"Ich denke, deshalb kam es zu Meinungsverschiedenheiten", meinte Osorio, sich nach eigenen Worten bei Bahrain Victorious aber von Anfang an nicht "nicht willkommen gefühlt habe. Die Mannschaften, aus denen ich kam, fühlten sich wie eine Familie an, aber hier heißt es nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Da fingen die Probleme an."

Ad

Der Kletterspezialist fuhr 2019 für den italienischen Zweitdivisionär Nippo Vini Fantini und wechselte nach einer Saison nach Spanien zu Caja Rural, wo er sich in zwei Jahren für einen Vertrag bei Bahrain Victorious empfahl. Nach nur acht Renntagen der Saison 2022 folgte dann aber die Entlassung.

Lüttich - Bastogne - Lüttich Schachmann muss auf Ardennenklassiker verzichten GESTERN AM 19:36

Das könnte Dich auch interessieren: Alaphilippe wieder knapp geschlagen: Martínez gewinnt 4. Etappe

4. Etappe: Maßarbeit der Favoriten - Alaphilippe nicht belohnt

Radsport Nach Zusammenbruch: Colbrelli bekommt einen Defibrillator 02/04/2022 AM 14:39