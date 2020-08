Als die Saison 2020 im Frühjahr wegen der Corona-Krise unterbrochen wurde, hat Alejandro Valverde (Movistar) erklärt, dass er nach seinem bis Ende 2021 laufenden Vertrag gerne noch ein Jahr dranhängen würde. Doch die Pause scheint dem 40-Jährigen nicht gut getan zu haben, und so sagte Valverde nun gegenüber dem Radiosender "RNE": "Wenn ich so weiterfahre, werde ich Ende nächsten Jahres aufhören."

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Valverde hat in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen, was für den Weltmeister von 2018 völlig untypisch ist. Ihm fehlte 2020 deutlich sichtbar seine Spritzigkeit - sowohl vor der Corona-Pause, als auch jetzt danach. Ende Juli fuhr er auf der 1. Etappe der Burgos-Rundfahrt auf Rang drei, und im Bergaufsprint von Saint-Christo-en-Jarez zum Auftakt des Critérium du Dauphiné wurde er vor einer Woche Vierter - geschlagen von Wout Van Aert (Jumbo - Visma), Daryl Impey (Mitchelton - Scott) und Egan Bernal (Ineos).

Radsport Schimpft nicht immer erst hinterher! Stürze legen Systemschwäche offen VOR 10 STUNDEN

In der Gesamtwertung der französischen Rundfahrt verpasste er trotz der zahlreichen Ausfälle der Top-Kletterer Bernal, Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe), Primoz Roglic (Jumbo - Visma) und Co. die Top 10 und wurde Zwölfter.

Valverde scheint erkannt zu haben, dass es für ihn langsam abwärts geht, und so überdenkt er nun auch seine Zukunftspläne noch einmal. "Ich werde nächstes Jahr noch an den Olympischen Spielen teilnehmen, wenn nichts dazwischen kommt. Aber eigentlich wollte ich auch danach noch ein Jahr weitermachen. Das müssen wir jetzt nochmal überdenken. Ich sehe das momentan nicht. Dafür müsste ich wirklich anfangen, bessere Rennen zu fahren", so der Spanier.

Bei der Tour de France hofft er gemeinsam mit seinem jungen Teamkollegen Enric Mas auf einen Etappensieg. In der Gesamtwertung rechnet Valverde sich jedenfalls nicht viel aus. "Wir kämpfen um einen Platz in den Top 20", meinte er.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Jakobsen nach Groenewegen-Crash: "Hatte Angst, nicht zu überleben"

Play Icon WATCH "Wow, wo kam der denn her?" Bennett lässt im Finale die Muskeln spielen 00:01:54

Tour de France "Unrealistisch, dass ich fahre": Schachmann droht Tour-Aus VOR 10 STUNDEN