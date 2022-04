Radsport

Amstel Gold Race: Mathieu van der Poels Analyse zum Klassiker - "Konnte nicht jedem folgen"

Mathieu van der Poels Analyse zum Amstel Gold Race: "Ich konnte nicht jedem folgen", so der Topfavorit nach dem Rennen, das er als Vierter beendete. gegen das Ineos-Duo sei es schwierig gewesen, so der Niederländer, doch er sehe sich auf einem guten Weg mit Blick auf Paris - Roubaix am 17. April.

00:01:08, vor einer Stunde