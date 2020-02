Der Rostocker, der nach der enttäuschenden vergangenen Saison zum Team Israel Start-Up Nation gewechselt war, hatte sich am Dienstag bei einer Trainingsfahrt mit seinem Teamkollegen Rick Zabel verletzt, als ihm in der Nähe von Köln auf nasser und matschiger Straße das Vorderrad weggerutscht war. Dabei sprang seine linke Schulter aus dem Gelenk und brach. In drei Monaten, so teilte sein Team mit, soll mit einer Rückkehr Greipels zu rechnen sein.

Das könnte Dich auch interessieren: Walscheid feiert starkes Debüt für NTT

(SID)