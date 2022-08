Radsport

Arctic Race of Norway: Andreas Leknessund krönt starkes Solo in Trondheim mit dem Gesamtsieg beim Heimrennen

Trondheim steht Kopf! Mit einem fantastischen Solo auf dem schweren finalen Rundkurs in der norwegischen Universitätsstadt sichert sich der Norweger Andreas Leknessund vom Team DSM beim Arctic Race of Norway nicht nur den Tagessieg, sondern überraschend auch den Gesamtsieg. Die heimischen Fans an der Strecke sind entsprechend völlig aus dem Häuschen. Das Finale der 4. Etappe im Video.

00:01:56, vor einer Minute