Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) entschied sich wegen der Corona-Pandemie dazu, kein Aufgebot nach Bulgarien zu schicken. Als Einzelstarter tritt der Cottbuser Maximilian Levy im Sprint und Keirin an. Am Donnerstag steht die Qualifikation für das Sprintturnier an, am Freitag folgt das Finale. Am Samstag werden die Titel im Keirin vergeben.