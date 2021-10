Ebenfalls erfolgreich war Pauline Sophie Grabosch. Die Magdeburgerin gewann im Zeitfahren über 500 m Silber.

Alessa-Catriona Pröpster (Hechingen) fuhr auf Rang sieben.

Damit hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen Tag vor dem Ende der Titelkämpfe bereits sechs Medaillen gewonnen.

Radsport Nächste Medaille bei Bahnrad-EM: Friedrich gewinnt Silber im Sprint VOR EINEM TAG

Lea Sophie Friedrich (Dassow) holte sowohl im Team-Sprint am Dienstag als auch im Einzel am Donnerstag jeweils die Silbermedaille.

Am Mittwoch gewann der Bahnrad-Vierer der Frauen unter anderem mit Brennauer und Kröger nach Olympia-Gold in Tokio auch EM-Gold in der Mannschaftsverfolgung.

(SID)

Milan gewinnt Gold in der EM-Einzelverfolgung für Italien

