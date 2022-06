Radsport

Baloise Belgium Tour: Yves Lampaert holt sich den Heimsieg im Zeitfahren auf der 3. Etappe

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) setzt sich im Zeitfahren auf der 3. Etappe der Belgien-Rundfahrt an Daan Hoole vorbei in Führung - und behauptet diese bis zum Schluss: Der Belgier gewinnt in seiner Heimat in 13:39 Minuten. Am Ende kann ihm einzig Mads Pedersen (Trek-Segafredo) gefährlich werden, doch der Gesamtführende ist am Ende sieben Sekunden langsamer als Lampaert.

