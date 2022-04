Bora-Kapitän Aleksander Vlasov wurde zeitgleich aus einer fünfköpfigen Favoritengruppe Zweiter des letzten Teilstücks und verbesserte sich so im abschließenden Gesamtklassement auf dem dritten Rang, 16 Sekunden hinter Martinez und fünf hinter Izagirre (Cofidis).

Evenepoel erreichte das Ziel als Siebter (+0:24) und rutschte so den vierten Gesamtrang ab. Vor dem Schlussanstieg hatte er noch am letzten Bonussprint den Sieg und drei Bonussekunden geholt, doch fünf Kilometer vor dem Ende verlor er den Kontakt zu Martinez & Co. und konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Für den strahlenden Gesamtsieger vom Team Ineos war der Triumph der größte Erfolg seiner Karriere seit dem Etappensieg bei der Tour de France 2020 und dem Gewinn der Dauphiné 2020.

Mehr in Kürze!

